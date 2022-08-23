محيي إسماعيل يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات بـ«الكومندا»

يعود الفنان محي إسماعيل، إلى الساحة الفنية، وذلك بعد غيابٍ دام نحو 3 أعوام، منذ فيلم «الكنز 2» الذي عُرض عام 2019، حيث يحمل مشروعه السينمائي الجديد اسم «الكومندا».

تعرف على أبطال فيلم الكومندا لـ محيي إسماعيل

فيلم «الكومندا» من بطولة محيي إسماعيل، وإيهاب فهمي، ومحمود حافظ، ونور قدري، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، وانتصار، وطاهر أبو ليلة وعبد الله مشرف، والعمل من تأليف صلاح عبادة، وعماد يوسف وإسلام عرفة، وإنتاج «ماستر كي للإنتاج الفني».

الفيلم يدور في إطار كوميدي اجتماعي

وبدأ محيي إسماعيل، تصوير مشاهده، الأسبوع الجاري، حيث لم يتحدد بعد موعد عرض الفيلم في السينمات، فيما تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

الكنز 2.. آخر أعمال محيي إسماعيل قبل الكومندا

وكانت آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل، المُشاركة في الجزء الثاني من فيلم الكنز، عام 2019، والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين، منهم محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وأمينة خليل، وروبي، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

محيي إسماعيل يحتفل بروايته الجديدة جراح النفوس

وكان الفنان محيي إسماعيل، قد نظم في شهر مايو الماضي، حفل توقيع روايته الجديدة جراح النفوس وذلك على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي وسط حضور عدد من الأصدقاء والصحفيين والإعلاميين.