6 أرقام في حياة لبلبة بعد تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي.. 88 فيلما

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤخرا، تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، في دورته الـ 44 المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وتعد هذه الجائزة تكريما لمسيرة لبلبة المليئة بالأعمال والإنجازات، وفيما يلي نستعرض أبرز الأرقام التي حققتها الفنانة الكبيرة طوال مشوراها الفني الذي بدأ منذ أن كانت بعمر 5 سنوات.

أهم محطات في حياة لبلبة

1- قدمت 88 فيلما سينمائيا، منها 6 بطولات في طفولتها.

2- قدمت 4 مسلسلات تليفزيونية.

3- لها 268 أغنية، منها 30 أغنية للطفل.

4- شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية.

5- شاركت كعضو لجنة تحكيم في 16 مهرجانا عربيا.

6- حصلت على أكثر من جائزة كأفضل ممثلة.

مهرجان القاهرة السينمائي

يشار إلى أن الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، كان علق على هذا التكريم، قائلا إنه تكريم مُستحق لفنانة أفنت عمرها في تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما تقدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهورها على الشاشة الساحرة، ورغم عطائها على مدار سنوات حياتها إلا أنها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها وما زال لديها الكثير لتقدمه، مشيرا إلى أنه يشرف بمشاركتها ذلك المشوار من خلال عدة أعمال جمعتمها من قبل.

أمير رمسيس يتحدث عن لبلبة

فيما أضاف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن لبلبة مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل تشارك فيه، لقدرتها الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.