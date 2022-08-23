«لافروف»: روسيا لن ترحم المتهمة بقتل السياسية «داريا دوجين»

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنّ موسكو ستتعامل بلا رحمة مع المتهمة بقتل «داريا دوجين»، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوجين، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

المتهمة مواطنة أوكرانية

وكانت الاستخبارات الروسية، كشفت أمس عن اسم المتورطة في واقعة اغتيال السياسية الروسية داريا دوجين، إثر انفجار السيارة التي كانت تقلها عائدة من إحدى الفعاليات في موسكو.

وأوضحت الاستخبارات الروسية أن المتهمة بقتل «دوجين» مواطنة أوكرانية اسمها «ناتاليا فوفك»، وسبق أن خدمت في القوات المسلحة الأوكرانية.

ونشرت الاستخبارات الروسية، مقاطع لمن اتهمتها بقتل «دوجين»، ومعلومات عنها أبرزها أنها سكنت في نفس المبني التي تتواجد فيه «دوجين» لمراقبتها في محاولة لاغتيالها فيما بعد.

عبوة ناسفة

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، المكلفة بالتحقيق في مقتل السياسية داريا دوجين، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوجين والذي يوصف بـ «عقل بوتين»، نظرا لقربه الشديد من الرئيس الروسي، إنّ التحقيقات الأولية أثبتت زرع عبوة ناسفة تحتوي على مادة TNT أسفل مقعد السائق.