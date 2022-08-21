عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني فرصة ثمينة للاستفادة من الرؤى المختلفة

قالت نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية في الفترة السابقة مرت بثورة يناير ثم ثورة 30 يونيو، والدستور والاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، ووضع رؤية مصر 2030.

ولفتت إلى أن مشاركة القوى السياسية المختلفة في الحوار الوطني، أمر مفيد للغاية وصحي جدا، لأن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى كل وجهات النظر والأفكار والرؤى، للخروج بأفكار جديدة وسياسات أخرى، لأن الجميع سيدلي برأيه ووجهات نظره، وسيكون فرصة ثمينة وذهبية للاستفادة من تلك الرؤى.

وأضافت زكي، خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج الحوار الوطني، على قناة إكسترا نيوز: «كل هذه المراحل لتأسيس وإرساء مبادئ الجمهورية الجديدة ومبادئ دولة مدنية ديموقراطية حديثة، والتحضير للمستقبل واستقرار الأوضاع في البلاد والحياة السياسية والجهات التنفيذية وخلافه».

مرحلة بناء المستقبل

تابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نحن الآن في مرحلة بناء المستقبل، وهو ما يتمثل في الحوار الوطني الذي هو دعوة هامة جدا للأطياف السياسية المختلفة، والمجتمع المصري، لأنها تؤسس للتكامل والتشارك والحوار ووضع أسس وأولويات للفترة المقبلة وخلق نوع من الوعي الجمعي للمستقبل».

كل الأطياف ستشارك في الحوار الوطني

أشارت إلى أن الحوار الوطني مهم جدا، والمهم أن يشارك فيه الكل، خاصة أنه فرصة جيدة ومفتوحة للجميع، لكي يشارك الجميع بكل الأطياف والاختلافات والأيدولوجيات للتأسيس للجمهورية الجديدة.