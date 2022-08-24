الذكرى الـ77 على ميلاد سليمان الجندي.. أشهر طفل في أفلام الزمن الجميل

77 عامًا تمر على ميلاد سليمان الجندي، الذي يعد من أشهر الأطفال الذين ظهروا على شاشة السينما في بداية الخمسينيات من القرن الماضي، كان لنصيب الأسد منها، ظهوره مع الفنان فريد شوقي في أكثر من فيلم، أبرزه على الإطلاق «رصيف نمرة 5» وتجسيده شخصية الطفل عليوة.

في مثل هذا اليوم 24 أغسطس عام 1945، كان ميلاد سليمان الجندي، الذي خطفته أضواء السينما منذ نعومة أظافره، ودخل مجال التمثيل وهو دون السابعة من عمره، لامتلاكه موهبة كبيرة، لكن لم تستمر كثيرًا، حيث ابتعد عن الفن، قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي، بعدما أصبح شابًا.

قدم نحو 30 فيلمًا من خمسينيات القرن الماضي

شارك في نحو 30 فيلمًا سينمائيًا، منها «القلب له أحكام» مع فاتن حمامة وأحمد رمزي، «ثورة المدينة» مع محمد فوزي وصباح، ومع فريد شوقي شارك في أفلام منها «بورسعيد، حميدو، فتوات الحسينية، النمرود».

توقف عن التمثيل مع بداية العشرينيات من عمره

وكان آخر الأفلام التي شارك فيها «النصف الآخر» عام 1967 مع سميرة أحمد، عماد حمدي، إخراج أحمد بدرخان، قصة عبدالحميد جودة السحار، سيناريو وحوار محمد عفيفي.

وكان للفنان الصغير سليمان الجندي، حظ كبير في اختيار 6 أفلام شارك فيها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

ريا وسكينة

عام 1952 شارك في فيلم ريا وسكينة، أمام أنور وجدي، سميرة أحمد، شكري سرحان، فريد شوقي، نجمة إبراهيم، زوزو الحكيم، إخراج صلاح أبو سيف، سيناريو وحوار نجيب محفوظ، ولطفي عثمان.

الوحش

عام 1954 شارك سليمان الجندي، مع أنور وجدي، محمود المليجي، سامية جمال، عباس فارس، في فيلم الوحش، سيناريو وحوار نجيب محفوظ، والسيد بدير، إخراج صلاح أبو سيف.

جعلوني مجرما

في نفس العام، شارك في فيلم جعلوني مجرما أمام فريد شوقي وهدى سلطان، يحيى شاهين، سراج منير، قصة فريد شوقي، إخراج عاطف سالم.

شباب امرأة

وعام 1956 شارك في فيلم شباب امرأة، أمام تحية كاريوكا، شادية، شكري سرحان، عبدالوارث عسر، قصة أمين يوسف غراب، إخراج صلاح أبو سيف.

جميلة

عام 1958 شارك الطفل سليمان الجندي، في فيلم جميلة بطولة ماجدة، أحمد مظهر، فاخر فاخر، رشدي أباظة، صلاح ذو الفقار، إخراج يوسف شاهين، سيناريو وحوار يوسف السباعي، ونجيب محفوظ، وعبدالرحمن الشرقاوي، وعلي الزرقاني.

أم العروسة

وعام 1963 شارك سليمان الجندي، عندما أصبح شابًا في فيلم أم العروسة، للأديب عبدالحميد جودة السحار، سيناريو وحوار عبد الحي أديب، إخراج عاطف سالم، بطولة سميرة أحمد، يوسف شعبان، تحية كاريوكا، عماد حمدي، مديحة سالم، حسن يوسف.