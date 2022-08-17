في ذكرى ميلاد حسين كمال.. دخل قائمة أفضل 100 فيلم بـ 6 أعمال مميزة

حقق المخرج حسين كمال، نجاحًا كبيرًا في عالم الفن بالقرن الماضي، واستمر حتى رحيله عام 2003، واستطاع أن يترك أثرًا واسعًا بالرغم من عدم تقديمه عددًا قليلًا من الأعمال لا تزيد عن 50 عمل فني، سواء على شاشتي السينما والتليفزيون، أو على خشبة المسرح وأمام ميكرفون الإذاعة.

قدّم حسين كمال، نحو 25 فيلمًا سينمائيًا، مع كبار النجوم، منهم عبدالحليم حافظ، وفاتن حمامة، وشادية، وعادل إمام، ونبيلة عبيد، وفريد شوقي، وتم اختيار 6 من أعماله ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتتاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996.

88 عامًا على ميلاد حسين كمال

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، الأفلام الـ 6 لـ المخرج حسين كمال في ذكرى ميلاده الـ 88 باعتباره من مواليد 17 أغسطس عام 1934، وتم ضمها إلى قائمة أفضل 100 فيلم بالقرن العشرين:

المستحيل

عام 1965 قدم المخرج حسين كمال، فيلم المستحيل، عن قصة مصطفى محمود، سيناريو وحوار يوسف فرنسيس، بطولة نادية لطفي، كمال الشناوي، صلاح منصور، كريمة مختار، سناء جميل، واحتل المركز رقم 62 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

البوسطجي

عام 1968 قدم حسين كمال، فيلم البوسطجي، للأديب يحيى حقي، سيناريو وحوار صبري موسى، بطولة شكري سرحان، زيزي مصطفى، صلاح منصور، سهير المرشدي، واحتل الفيلم المركز رقم 12 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما.

شيء من الخوف

عام 1969 قدّم حسين كمال، مع شادية ومحمود مرسي، فيلم شئ من الخوف للكاتب ثروت أباظة، والذي تضمن عددًا من الأغنيات من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، أشهرها يا عيني على الولد، واحتل الفيلم المركز رقم 19 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

أبي فوق الشجرة

في نفس العام كان أول تعاون بين المخرج حسين كمال وعبدالحليم حافظ، ويعد أخر عمل سينمائي للعندليب الأسمر من خلال فيلم أبي فوق الشجرة، للكاتب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار سعدالدين وهبة، بطولة نادية لطفي، ميرفت أمين، عماد حمدي، واحتل المركز رقم 88 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

ثرثرة فوق النيل

عام 1971 قدم حسين كمال، فيلم ثرثرة فوق النيل، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوارممدوح الليثي، بطولة أحمد رمزي، عماد حمدي، ماجدة الخطيب، عادل أدهم، واحتل الفيلم المركز رقم 48 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

إمبراطورية ميم

عام 1972 قدم حسين كمال، مع فاتن حمامة وأحمد مظهر فيلم امبراطورية ميم، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار نجيب محفوظ، وتم اختياره في المركز رقم 89 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.