رابط الحصول على أرقام جلوس ومواعيد اختبارات مدرسة إمبابة الصناعية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الجلوس ومقار اللجان وموعد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بنين في تخصص فني الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة، وذلك للعام الدراسي المقبل 2022 /2023.

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس وموعد الاختبارات

وقالت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي، إن الطلاب المتقدمين لمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بنين يستطيعون الاستعلام علي أرقام الجلوس وموعد ومكان الاختبار من خلال هذا الرابط، عبر إدخال بيانات (الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محافظة الميلاد - النوع).

وطالبت وزارة التعليم الطلاب المتقدمين للاختبارات الإلكترونية بالاطلاع على دليل أداء الاختبارات، لتجنب أي معوقات أثناء تأدية الاختبارات.

دليل أداء الاختبارات الإلكترونية

- يتم الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للاختبارات.

- اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك واضغط على كلمة «دخول».

- يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية للطالب، وتشتمل على:

- السيرة الذاتية، وبها بيانات الطالب (الاسم ورقم الجلوس والمحافظة)، وعلى الطالب مسؤولية التأكد من ظهور اسمه ورقم الجلوس صحيحا على الصفحة، وفي حال اختبار الطالب مع ظهور اسم خطأ على الصفحة يعرضه لاستبعاده من النتيجة النهائية، حتى وإن أدى جميع الاختبارات.

- مقرراتي الدراسية، وبها جميع الاختبارات المقرر للطالب أداؤها.

- يقوم الطالب باختيار الاختبارات تبعا للترتيب الذى يرغب فيه، أي أنه لا يوجد ترتيب في حل الاختبارات، ولكن عليه أداء جميع الاختبارات.

- يتم الضغط على اسم مادة الاختبار فتظهر الشاشة التالية، موضحا بها مدة الاختبار والتعليمات الخاصة به.

- قم بالضغط على «قم بمحاولة أداء الاختبار الآن»، مع العلم أنه بالضغط على هذا الاختيار يبدأ احتساب زمن الاختبار.

- عند بدء الاختبار تظهر الشاشة التالية، وهى شاشة أسئلة الاختبار.

- تظهر في القائمة اليسرى من الشاشة بيانات الطالب، وعدد الأسئلة والوقت المتبقي من زمن الاختبار، وتظهر القائمة فى جميع صفحات الاختبار.

- وعلى الطالب الإجابة على الأسئلة قبل انتهاء زمن الاختبار.

- بعد الإجابة على جميع الأسئلة يظهر مفتاح انهاء المحاولة.

- بالضغط على إنهاء المحاولة تبدأ خطوات إنهاء الاختبار حيث تظهر الشاشة التالية بها قائمة تشتمل على جميع الأسئلة، وموضحا بها الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها.