«الجمهورية الجديدة» ترسخ مبادئ المواطنة.. مصر تستوعب أبناءها بلا تمييز

«المواطنون سواء، ولا تمييز بينهم».. قاعدة دستورية طالما تواجدت في الدساتير والقواعد القانونية المصرية المختلفة، مرسّخة مبدأ المواطنة، إلا أنّ تلك القاعدة لم يتم التوسع الفعلي في تطبيقها، بقدر ما تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد دعم «حرية العقيدة»، وأنّه لا تمييز لدين أو عرق أو لون، بل للكفاءة والتميز لدى الأشخاص، وهو ما تأكد عبر أكثر من موقف، آخرها تولي المهندس إميل حلمي إلياس، منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب للهيئة، كأول «مسيحي» يتولى هذا المنصب.

الرئيس السيسي أكبر الداعمين لمبدأ المواطنة

وأرسى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبدأ المواطنة أكثر من مرة، كان من بينها استحداث تقليد زيارته بشكل شخصي للكاتدرائية للتهنئة بـ«عيد الميلاد المجيد»، وزيارته لها مرتين لتقديم واجب العزاء في استشهاد المصريين المسيحيين في ليبيا في فبراير 2015، والثانية للتعزية في ضحايا تفجيرات إرهابية بطنطا والإسكندرية عام 2016.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون «بناء الكنائس» في عام 2016، والذي شهدت البلاد بعده نهضة في تقنين أوضاع الكنائس وبنائها، حيث جرى توفيق أوضاع أكثر من 4 آلاف كنيسة، وبناء 17 جديدة، كما شهد الرئيس افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط عام 2018، وهي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع التأكيد على إنشاء كنيسة بجوار كل مسجد في المدن الجديدة، كما شكل الرئيس هيئتي الأوقاف للكنيستين الإنجيلية والكاثولوليكية، واحتضنت الدولة المصرية من قبل اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأول لأول مرة منذ تأسيسه.

«الإنتاج الحربي»: تعيين «إميل حلمي إلياس» إعلاء لـ«تكافؤ الفرص والمواطنة»

المستشار الإعلامي لوزير الدولة الإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد عيد بكر، أكد في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ قرار الوزير المهندس محمد صلاح الدين، بتعيين «إميل» نائبا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء بناءً على «الكفاءة المهنية»، وإعلاء لمبدأ «تكافؤ الفرص والمواطنة»، مؤكدا أنّ مبدأ وقيم «المواطنة»، من أهم دعائم «الجمهورية الجديدة».

توجهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بشأن «المواطنة»، تتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدولة ومؤسساتها، والتي شهدت في عهده أيضا تعيين أول رئيس «مسيحي» للمحكمة الدستورية العليا، وهو المستشار بولس فهمي، كما تم تعيين أول محافظة سيدة مسيحية، وهي منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط.

رئيس الوزراء: مصر تستوعب أبناءها دون تمييز أو تحيز

كما يتواكب ذلك أيضا، مع ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وجود البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأنّ مصر تستوعب أبناءها دون تمييز أو تحيز، وذلك خلال استقباله الشباب المشاركين في ملتقى «لوجوس الثالث»، بحضور وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

واستغل رئيس مجلس الوزراء، فرصة زيارة البابا تواضروس، إلى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة للمرة الأولى، واصفا إياه بـ«أحد أهم رموز الدولة المصرية»، وأنّ دوره التاريخي سيذكر بكونه «وطني»، مستشهدا بعبارته الشهيرة «وطن بلا كنائس.. خير من كنائس بلا وطن».

وحصل 39 مسيحيا على مقاعد في مجلس النواب الحالي، في ظل تطبيق مبادئ المواطنة، وهو عدد مقاعد برلمانية لم يتم الحصول عليها من قبل طوال التاريخ البرلماني المصري الحديث.