كيف تشارك في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية؟.. اعرف الشروط والفئات

انطلقت رسميا مسابقة المشاريع الخضراء الذكية والتي تهدف إلى دعم المشاريع التي تعتمد الاستدامة ومواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المخلفات وطرحت المبادرة عبر موقعها الرسمي شروط المشاركة سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات الحكومية وكيفية المشاركة يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على المنصة.

شروط الاشتراك بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

ويجب أن تستوفي المشروعات كل الشروط التالية:

أن يكون المشروع أخضر وذكيا، طبقاً لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة من الفئات الست والتي تضم المشروعات كبيرة الحجم والمتوسطة والمحلية الصغيرة المرتبطة بالمسابقة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة والاستدامة والمبادرات المجتمعية ومشروعات الشركات الناشئة.

فئات المشاركة بالمبادرة الخضراء

وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة له وفقاً لحجم المؤسسة وطبيعة عملها وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي أو أن يكون المشروع قابلا للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة في المحافظة أو يتضمن عنصرا ابتكاريا وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشاركة بها.

ويشترط في المشاريع المقدمة أن يكون لها دور في تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معه وأن تحافظ على الموارد الطبيعية وأن تحد من التلوث وتحفظ التنوع البيولوجي.

مبادرة لكل الجمهورية

يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.