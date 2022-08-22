«علام»: الاستغناء عن مصادر تلوث البيئة في شرم الشيخ استعداد لـCOP 27

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ مؤسسات التمويل الدولية في مؤتمر قمة المناخ COP 27، تسارع في مساندة الدولة المنظمة للمؤتمر، لأنه ليس حدثا عاديا، إذ يزور البلد المستضيف له نحو 50 ألف شخص من أنحاء العالم.

وأضاف «علام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، على قناة DMC، من تقديم سارة حازم: «تم إعادة صياغة مدينة شرم الشيخ بالكامل، إذ تفتخر أنها بمصر، وهي مدينة خضراء وصديقة للبيئة وتم زيادة مساحة الحدائق بنسبة كبيرة جدا، وتم الاستغناء عن مصادر التلوث فيها».

وتابع مستشار برنامج المناخ العالمي، أن البنك الأوروبي من المؤسسات الدولية التي ترعى أي أنشطة فيها تنمية مستدامة واختارت مصر، لأنها قدمت خطتها فيما يتعلق بـ17 هدف للتنمية المستدامة، ومن ضمنها هدف حماية المناخ.

أهمية الاقتصاد الأخضر

وأردف أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الاقتصاد الأخضر يشمل جميع أنواع الطاقة نظيفة، دون الحصول على طاقة البترول أو الفحم أو أي نوع من أنواع الوقود المسبب في تصاعد غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي يتم زيادة التمويل الخاص بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ثم الطاقة الكهرومائية.

وسائل نقل صديقة للبيئة في شرم الشيخ

وأوضح الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن كل وسائل المواصلات التي تقل المشاركين في مؤتمر قمة المناخ cop27 ستكون كهربائية، دون انبعاثات أو أي ملوثات للبيئة.