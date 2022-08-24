سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-8-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو من ضمن العملات التي تلقى بحثا واهتماما كبيرا من العديد من الأشخاص؛ لمعرفة ما وصلت إليه العملة الأوروبية في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري.

وفي بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، تسعى بوابة «الوطن» لمتابعة وتقديم كل ما هو جديد في مجال أسعار العملات، منها سعر اليورو بالبنوك الحكومية والخاصة، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.99 جنيه للشراء و19.14 للبيع، كما سجل داخل البنك المركزي 18.98 جنيه للشراء و19.06 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو، ضمن بداية تعاملات البنك الأهلي لـ 19.12 جنيه لعمليات البيع، و18.99 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل صباح اليوم سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.01 جنيه للشراء و19.12 للبيع، وفق بداية التعاملات.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو ضمن المعاملات ببنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للشراء و19.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزى المصري

بلغت اليوم العملة الأوروبية داخل بنك المصرف المتحد 18.98 جنيه للشراء و19.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو ضمن المعاملات في بنك المصرف المتحد نحو 18.93 جنيه للشراء و19.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو ضمن المعاملات في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 19.01 جنيه للشراء و19.02 للبيع.