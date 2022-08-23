سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في البنوك المصرية

تزداد نسب البحث عن سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري، بالبنوك والمؤسسات المصرفية داخل مصر، خاصة من جانب المهتمين بمتابعة الأوضاع الاقتصادية المصرية والعالمية، وتداعيات الأزمات العالمية، منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022، تسعى بوابة «الوطن» لمتابعة وتقديم كل ما هو جديد في مجال أسعار العملات، منها سعر اليورو بالبنوك الحكومية والخاصة، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.93 جنيه للشراء و19.08 للبيع، كما سجل داخل البنك المركزي 19.10 جنيه للشراء و19.18 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو، ضمن بداية تعاملات البنك الأهلي لـ 19.06 جنيه لعمليات البيع، و18.93 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل صباح اليوم سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.93 جنيه للشراء و19.06 للبيع، وفق بداية التعاملات.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو ضمن المعاملات ببنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للشراء و19.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزى المصري

بلغت اليوم العملة الأوروبية داخل بنك المصرف المتحد 19.10 جنيه للشراء و19.18 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، بلغ سعر الدولار داخل بنك مصر والأهلي المصري 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وببغ سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي اليوم نحو 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.