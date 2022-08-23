السفارة الأمريكية تحذر من ضربات روسية مكثفة على أوكرانيا الأيام المقبلة

دعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف، صباح اليوم، جميع المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا، إلى مغادرة البلاد على الفور، محذرة من ضربات روسية مكثفة على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

أمريكا تحذر من تصعيد القتال في أوكرانيا

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد بريس»، أن دعوة الخارجية الأمريكية مرتبط بمعلومات نشرتها الوزارة حول إمكانية تصعيد الأعمال القتالية.

السفارة الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

وحسب الوكالة، حددت وزارة الخارجية للأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا ما يجب عليهم فعله، إذا سمعوا انفجارات أو تنبيهات عن غارات جوية.