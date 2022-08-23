الرئيس الأوكراني: عَلَم بلادنا سيعود إلى كل مدينة وقرية في أوكرانيا

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل قليل، أنَّ علم أوكرانيا سيعود إلى كل مدينة وقرية في البلاد، مهنئًا الشعب بمناسبة حلول يوم العلم الوطني لأوكرانيا، وفقًا لوكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية.

مراسم رفع العلم الوطني لأوكرانيا

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أكد على أنَّ العلم الأزرق والأصفر لأوكرانيا سوف يرفرف مرة أخرى، إذ يوجد موطنها، وذلك خلال مراسم رفع العلم الوطني لأوكرانيا بالعاصمة كييف فى ذكرى الاحتفال بيوم الاستقلال.

زيلينسكي يهنئ شعبه بذكرى العلم الوطني الأوكراني

وصرح زيلينسكي بأنَّ: «العلم الأوكراني، في جميع المستوطنات الأوكرانية المحتلة مؤقتا سوف يرفرف إلى الأبد، حيث لا يمكن أن يكون أولئك الذين سيخسرون هذه الحرب موجوديون، وكذلك في خيرسون في ساحة الحرية، لا يمكن أن يكون هناك علم لأولئك الذين لا يعرفون ما هي الحرية. العلم الأزرق والأصفر سيكون هناك. وسوف يرفرف أيضا في مدن القرم»

وشدد زيلينسكي على أنَّه بغض النظر عن كيفية محاولة شخص ما تحريف التاريخ، فإن هذه الألوان مرتبطة تاريخيًا بشبه جزيرة القرم.