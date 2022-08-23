أوكرانيا تعلن مقتل 17 جنديا روسيا في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 17 جنديًا روسيا، أمس الإثنين، في الجبهة الجنوبية، مشيرة إلى تدمير نظام صواريخ بوك المضادة للطائرات و 5 شاحنات وعربات مصفحة، ومستودع ذخيرة في كاخوفكا.

كيشيدا يصدر تعليمات للحكومة اليابانية بمواصلة دعم أوكرانيا

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن على بلاده مواصلة دعمها لأوكرانيا وممارسة الضغط على روسيا، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصدر كيشيدا، تعليمات لوزراء حكومته بمواصلة الردود الدبلوماسية، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا مع دعم أوكرانيا، من خلال الحفاظ على التنسيق الوثيق مع مجموعة الدول الـ7، التي تضم في عضويتها إلى جانب اليابان كل من «الولايات المتحدة الأمريكية- كندا- ألمانيا- فرنسا- إيطاليا- المملكة المتحدة» وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه قال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي للصحفيين، إن بلاده ستواصل العمل عن كثب مع مجموعة السبع والمجتمع الدولي باتباع تعليمات كيشيدا والرد بشكل مناسب.

فيما أشارت صحيفة « نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى إن وكالات منظمة «الأمم المتحدة» تواجه نقصا قياسيا في تمويل المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وسط تركيز الدول الغنية المانحة على الوضع الأوكراني.

وفي وقت سابق، قال ساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، إن هذه هي أكبر فجوة في التمويل على الإطلاق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

توقف البولنديون عن الوثوق بالمجريين بسبب الحرب «الروسية الأوكرانية»

وأشارت صحيفة «فورين بوليسي» الأمريكية، إلى توقف البولنديون عن الوثوق بالمجريين، بسبب الحرب، مضيفة أن تدهور العلاقات بين البلدين يمكن أن يضر بالدول التي تتجاهل قواعد الاتحاد الأوروبي.