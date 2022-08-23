الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورا

دعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف، قبل قليل، جميع المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا، إلى مغادرة البلاد على الفور، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

معلومات عن تصعيد القتال

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، أن دعوة الخارجية الأمريكية مرتبط بمعلومات نشرتها الوزارة حول إمكانية تصعيد الأعمال القتالية.

وحسب الوكالة، حددت وزارة الخارجية للأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا ما يجب عليهم فعله، إذا سمعوا انفجارات أو تنبيهات عن غارات جوية.

ضربات دفاعية وجوية في زابوريجيا

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم، أن روسيا نفذت ضربات مدفعية وجوية في منطقة زابوريجيا، في جنوب إفريقيا.