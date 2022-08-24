أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 24-8-2022 في الأسواق المحلية

يهتم الناس بمعرفة أسعار المنتجات المختلفة لشراء مستلزمات المنزل بشكل يومي ومن بينها أسعار الخضروات لاستخدامها في تحضير العديد من الأطعمة والسلطة.

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، في إطار الموضوعات الخدمية التي تواصل تقديمها بشكل يومي للقراء على مدار اليوم، أسعار الخضروات داخل الأسواق المحلية المختلفة وسوق العبور اليوم الأربعاء 24 أغسطس الجاري.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في سوق العبور كالآتي:

- البامية تراوح سعرها بين 12 و20 جنيهًا.

- الثوم تراوح سعره بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر الفلفل الرومي الحار بين 2 و4 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل بين 2.5 لـ3 جنيهات.

- كيلو البطاطس تراوح بين 2.75 و5 جنيهات.

- كيلو الكوسة تراوح بين 4 و6 جنيهات.

- فيما تراوح سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

- تراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2- و2.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض تراوح سعره ما بين 2 و3 جنيهات.

- الفاصوليا بلغ سعر الكيلو بين 6 و9 جنيهات.

- الباذنجان البلدي تراوح سعره بين 1.5 حتى 2.75 جنيه.

- سعر الفلفل الحار سوء الأخضر أو الأحمر البلدي ما بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

أسعار الخضروات في الأسواق

وجاءت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية كما يلي:

- الفلفل الرومي البلدي تراوح سعره اليوم بين 5 و8 جنيهات.

- وتراوح اليوم سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8-10 جنيهات.

- الباذنجان الأسود استقر اليوم بين 6 و10 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم اليوم 18-20 جنيهًا للبلدي.

- كيلو الطماطم تراوح بين 5 و7.5 جنيهات اليوم.

- تراوح سعر كيلو الخيار اليوم الأربعاء بين 6 و10 جنيهات.

- كما سجل سعر كيلو الملوخية اليوم الأربعاء 5 جنيهات.

- سعر كيلو البصل تراوح ما بين اليوم 2.5 و5 جنيهات.