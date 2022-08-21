أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-8-2022 في سوق العبور

أعلن سوق العبور أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد 21 أغسطس الجاري، والتي يبحث المواطنون عنها بشكل يومي استعدادا لشراء الاحتياجات اليومية اللازمة للمنزل.

وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 21 أغسطس، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجلت أسعار الخضروات اليوم داخل شوادر سوق العبور حالة من الاستقرار، وجاءت كالآتي:

- سعر كيلو البصل بين 2.5 - 3 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس تراوح بين 2.75 و5 جنيهات.

- سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 2.75 جنيه.

- سعر الباذنجان الرومي بين 2- و2.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بين 2 و3 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- كيلو الكوسة تراوح بين 4 و6 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

- سعر البامية تراوح بين 12 و20 جنيهًا.

- سعر الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر الفلفل الرومي بين 2 و4 جنيهات.

- سعر الفلفل الحار سواء الأخضر أو الأحمر البلدي بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

- الفاصوليا بلغ سعر الكيلو بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وبشأن أسعار الفاكهة اليوم فسجلت اليوم ثباتا داخل سوق العبور، وجاءت كالآتي:

- سعر كيلو المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

- سعر كيلو المانجو الفص من 30 إلى 50 جنيهًا، والمانجو الصديقة من 16 إلى 18 جنيهًا.

- تراوح سعر المانجو السكري من 12 إلى 18 جنيهًا.

- تراوح سعر المانجو السنارة من 12 إلى 16 جنيهًا.

- تراوحت أسعار المانجو العويس بين 20 و40 جنيهًا.

- بلغ سعر المانجو الزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه، و«الدبشة» من 12 إلى 15 جنيها.

- سجل سعر حبة البطيخ البالغ وزنها ما بين 3 إلى 10 كيلو جرامات، بين 10 إلى 35 جنيهًا.

- تراوح سعر التين الصحراوي ما بين 6 و9 جنيهات.

- تراوح سعر البرقوق السكري 20-23 جنيهًا.

- سعر التفاح البلدي بين 6 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 22 و26 جنيهًا.

- بلغ سعر العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه.

- تراوح سعر الكنتالوب من 3 إلى 7 جنيهات، والشمام من 3 إلى 5 جنيهات، حسب النوع.