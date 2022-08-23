أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في الأسواق المحلية

كشف سوق العبور عن التحديث اليومي لـ أسعار الخضروات والفاكهة وغيرها من السلع الغذائية التي تعرض داخله، وذلك لتسهيل الأمر على المواطنين لمراجعتها إذ تحرص شريحة كبيرة من ربات البيوت بشكل يومي عن معرفة الأسعار بالأسواق المحلية، إذ تعتبر الخضروات الطازجة من الوجبات الرئيسية على موائد المصريين، حيث تساعد على تقوية الجسم.

واليوم الثلاثاء 23 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، في رإطار الموضوعات الخدمية التي تواصل تقديمها بشكل يومي للقراء على مدار اليوم، أسعار الخضروات داخل الأسواق المحلية المختلفة وسوق العبور.

أسعار الخضروات في سوق العبور

داخل سوق العبور استقرت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، وجاءت كالآتي:

- البامية تراوح بين 12 و20 جنيهًا.

- الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر الفلفل الرومي الحار بين 2 و4 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل بين 2.5 -3 جنيهات.

- كيلو البطاطس تراوح بين 2.75 و5 جنيهات.

- كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

- الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

- تراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2- و2.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض ما بين 2 و3 جنيهات.

- الفاصوليا بلغ سعرها الكيلو بين 6 و9 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 2.75 جنيه.

- سعر الفلفل الحار سوء الأخضر أو الأحمر البلدي ما بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

أسعار الخضروات في الأسواق

فيما حافظت معظم أصناف الخضروات على استقرارها بشكل واضح بالسوق المحلية، وجاءت الأسعار كالآتي:

- الفلفل الرومي البلدي تراوح اليوم بين 5 و8 جنيهات.

- وتراوح اليوم سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8-10 جنيهات.

- الباذنجان الأسود استقر اليوم بين 6 و10 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم اليوم 18-20 جنيهًا للبلدي.

- كيلو الطماطم تراوح بين 5 و7.5 جنيهات اليوم.

- تراوح سعر كيلو الخيار اليوم الثلاثاء بين 6 و10 جنيهات.

- كما سجل سعر كيلو الملوخية اليوم الثلاثاء 5 جنيهات.

- سعر كيلو البصل تراوح ما بين اليوم 2.5 و5 جنيهات.