أسعار الخضروات اليوم الاثنين 22-8-2022 في الأسواق المحلية

تحرص شريحة كبيرة من ربات البيوت بشكل يومي، عن معرفة أسعار الخضروات بالأسواق المحلية، إذ تعتبر الخضروات الطازجة من الوجبات الرئيسية على موائد المصريين، حيث تساعد على تقوية الجسم، لما تمده به من فيتامينات ومعادن .

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، في رإطار الموضوعات الخدمية التي تواصل تقديمها بشكل يومي للقراء على مدار اليوم، أسعار الخضروات داخل الأسواق المحلية المختلفة وسوق العبور اليوم الاثنين 22 أغسطس.

أسعار الخضروات في الأسواق

حافظت معظم أصناف الخضروات على استقرارها بشكل واضح بالسوق المحلية، وجاءت الأسعار كالآتي:

- تراوح سعر كيلو الخيار اليوم الاثنين بين 6 و10 جنيهات.

- كما سجل سعر كيلو الملوخية اليوم الاثنين 5 جنيهات.

- سعر كيلو البصل تراوح ما بين اليوم 2.5 و5 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي تراوح اليوم بين 5 و8 جنيهات.

- وتراوح اليوم سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8-10 جنيهات.

- الباذنجان الأسود استقر اليوم بين 6 و10 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم اليوم 18-20 جنيهًا للبلدي.

- كيلو الطماطم تراوح بين 5 و7.5 جنيهات اليوم.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفى نفس السياق استقرت أسعار الخضروات بسوق العبور، وجاءت كالآتي:

- سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل بين 2.5 -3 جنيهات.

- كيلو البطاطس تراوح بين 2.75 و5 جنيهات.

- كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

- الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

- البامية تراوح بين 12 و20 جنيهًا.

- الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- سعر الفلفل الرومي الحار بين 2 و4 جنيهات.

- سعر الفلفل الحار سوء الأخضر أو الأحمر البلدي ما بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

- الفاصوليا بلغ سعرها الكيلو بين 6 و9 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 1.5 حتى 2.75 جنيه.

- تراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 2- و2.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض ما بين 2 و3 جنيهات.