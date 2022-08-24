أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 24-8-2022 في الأسواق المصرية

يبحث الناس عن العديد من المنتجات والأطعمة، منها أسعار الفاكهة التي لا غنى للكثيرين عنها فهي مفيدة لصحة الجسم.

واليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، فضلا عن أسعار الفاكهة داخل سوق العبور، أحد أكبر أسواق الجملة بمصر، وجاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

سجل سعر المانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والفص من 30 إلى 40 جنيهًا، وتراوح سعر المانجو السنارة من 10 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت العويس بين 18 و35 جنيهًا، والمانجو الصديقة من 15 إلى 17 جنيهًا، والسكري من 12 إلى 15 جنيهًا، وتراوحت الزبدية من 10 إلى 12 جنيها، والدبشة من 11 إلى 15 جنيها.

سعر البطيخ والبرقوق

ووصل سعر البرقوق السكري 18 لـ22 جنيهًا.

ووصل سعر التفاح البلدي بين 6 و10 جنيهات، والأمريكي والإيطالي بين 20 و25 جنيهًا.

كما سجل سعر البطيخ البالغ وزنها بين 3 إلى 10 كيلو، بين 8 إلى 30 جنيهًا.

التين الصحراوي بين 6 و8 جنيهات.

وبلغ سعر الكنتالوب من 3 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر الشمام من 3 إلى 5 جنيهات.

كما بلغ سعر العنب البناتي من النوع الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، ومن النوع الأحمر بالسعر ذاته.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة داخل السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى، كما يلي:

ترواح كيلو المانجو من 12.5 إلى 60 جنيهًا، وفقا للنوع.

تراوخ سعر التفاح الأحمر 28-30 جنيهًا، والبلدي بين 8 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 30-45 جنيهًا.

وصل سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

الكريز بين 30-35 جنيهًا للكيلو.

وسعر الأناناس تراوح بين 40-50 جنيهًا.

وسجل سعر الموز المستورد نحو 30 جنيهًا.

وبلغ سعر العنب الأسود نحو 18-30 جنيهًا.