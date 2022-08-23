عبدالمجيد عبدالله يتصدر قائمة توب ميوزيك السعودية بـ«تتنفسك دنياي»

احتفلت شركة روتانا للصوتيات، بتصدر أغنية «تتنفسك دنيا» للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله قائمة توب ميوزيك فيديو، بالمملكة العربية السعودية، وقائمة توب خليجي على تطبيق «أنغامي»، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وعلقّت الشركة على تصدر الأغنية قائمة الأعلى استماعًا، عبر حسابها بـ«إنستجرام» بقولها: «أغنية تتنفسك دنياي، لأمير الطرب عبدالمجيد عبدالله، تتصدر المركز الأول في قائمة توب ميوزك فيديو، في السعودية على اليوتيوب».

«تتنفسك دنياي» تتصدر تريند الخليج منذ 3 أشهر

وأشارت إلى أن الأغنية مازالت تريند في قائمة توب خليجي، على تطبيق «أنغامي»، وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر من إصدار الأغنية.

حققت أكثر من 43 مليون مشاهدة

أغنية «تتنفسك دنياي» للفنان عبدالمجيد عبدالله، حققت ما يزيد عن 43 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع المشاهدات يوتيوب في شهر مايو الماضي، وهى من كلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس، ووتريات تامر الفيظي، وجيتار شريف فهمي، وناي أيمن برجاس، وقانون محمد أسيري، وإيقاع إبراهيم حسن، ومجموعة كورال البحرين.

كلمات الأغنية

ومن كلمات أغنية تتنفسك دنيا للفنان عبدالمجيد عبدالله:

مو بس أحبك..أنا تـتـنَـفّسِك دنـيـاي

وإتخَيَّل إني وصلت إلمرحلة في الروح

خجلان من طيفك اللي متـعبـه

ويّايمن زود مَنتـه على بالي تجي وإتروح

الله لو تـدري قلبي وش كثِـر مـمـلاي

شوق لعيناك وشوق إلوَجهِك المملوح

وش قد أرتّـب كلامي لك قبِل ملقـاي

وش قد يضيع الكلام بشوفِتِك والبوح.