خبير: مصر مؤهلة بقوة للتصدير العقاري.. وتجاوزنا التحديات العالمية

قال الدكتور أحمد هندي، المطور العقاري، إن القطاع العقاري حقق نتائج قوية، ويعتبر قاطرة الاقتصاد المصري في جذب العملات الدولارية لمصر.

وأكد «هندي» لـ«الوطن» أن القطاع العقاري لديه مؤهلات حاليا لدخول حلبة المنافسة في جذب السياحة والعملات الأجنبية، وبات يعتمد على التكنولوجيا البنائية، وخاصة البنية التحتية والمرافق التي تشهدها مشروعات العاصمة الإدارية حاليا.

مصر مؤهلة لتصدير العقار خاصة الفندقي والسكني

وأضاف عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن مصر مؤهلة لتصدير العقار، خاصة الفندقي والسكني أيضا بغرض الاستثمار، لافتا إلى أن قطاع العقارات والتشييد يشهد طفرة كبيرة في معدلات النمو لم تحدث منذ 50 عاما تقريبا.

ولفت «هندي»، إلى أن القطاع العقاري استطاع مواجهة كل التحديات الاقتصادية الصعبة التي حدثت الفترة الأخيرة سواء جائحة «كورونا»، أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية أو ارتفاع مدخلات البناء، ورغم ذلك استطاع القطاع العقاري المصري الخروج من كل هذه الأزمات بكل قوة وصلابة.

خطة للترويج للسياحة وتعزيز سبل الابتكار

وتابع «هندي»: «بات لزاما علينا أن نعيد بناء قطاع السياحة، وأن يكون القطاع العقاري شريكا أساسيا في هذه المنظومة بكل ما يمتلكه من مقومات حاليا بجانب القطاعات الاقتصادية الأخرى، وشركاء النجاح نحو نهضة اقتصادية منتظرة».

واقترح عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إقرار المزيد من الخطط لإعادة الترويج القوي في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر والقطاع العقاري لجعل مصر قبلة دائمة لجميع الجنسيات من جميع أنحاء العالم، وتعزيز سبل الابتكار والاتجاه إلى نماذج جديدة للتسويق بما يتناسب مع تطورات المرحلة الحالية.