«البيئة»: «وطن أخضر» بدأت بتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع

قال محمد معتمد، معاون وزيرة البيئة للرصد والتقييم، إن مبادرة وطن أخضر بدأت من خلال توعية المواطنين بأهمية عدم إلقاء المخلفات في الشوارع أو تقليل حجم الاستهلاك اليومي، وخفض نسب استهلاك الكهرباء والماء، ثم تطورت فيما بعد لإطلاق حملة «أيكو ايجيبت» للترويج للمحميات الطبيعية، من خلال نشر معلومات خاصة عن طريقة الذهاب للمحمية الطبيعية وكيفية التعامل معها والحفاظ عليها، وبالفعل حققت تلك الحملة صدى إيجابيا كبيرا في كافة الأوساط.

التعريف بأهمية التغيرات المناخية

وأضاف معاون وزيرة البيئة للرصد والتقييم خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، أن أحد أهداف المبادرة تعريف الجميع بأهمية التغيرات المناخية؛ سواء من خلال العمل على أرض الواقع في المدارس والجامعات مع الطلاب، وتعريفهم بأهمية الحفاظ على كل ما يحيط بنا، أو الانتشار الواسع على كافة مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى غالبية الشرائح لتعريف الجميع بمجهودات الدولة في مجال الحماية البيئية حتى يقف كل مواطن أمام مسئولياته في حماية نفسه وبيئته.

بروتوكول تعاون لدمج المناهج البيئية في التعليم

وأكد معاون وزيرة البيئة للرصد والتقييم، توقيع بروتوكول مع وزارة التربية التعليم لدمج المناهج البيئية في نظيرتها التعليمية؛ ابتداء من الصف الرابع الابتدائي وحتى نهاية التعليم ما قبل الجامعي؛ بهدف الاستثمار في وعي الطفل لزرع أيقونة حماية البيئة داخل قناعاته الشخصية منذ طفولته.