وزيرة البيئة: سنطلق تطبيق «رحلة المشارك» لقمة المناخ cop 27

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن إعادة تدوير المياه نوع من عمليات التكيف، مشيرةً إلى أن المصانع التي رشَّدت استخدام الطاقة قللت نسبة الانبعاثات وهو ما أظهرته الإحصائيات.

وأضافت فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى: «شركة البتروكيماويات تصدر لـ40 دولة في الخارج، حيث طلبنا منها أن تطور من نفسها فيما يتعلق بالالتزام بالاشتراطات البيئية بالتزامن مع التوسع في الإنتاج، والاستجابة كانت سريعة من جهاز مدينة 6 أكتوبر».

قروض ميسرة

وتابعت وزيرة البيئة: «بدأنا منح قروض ميسرة بـ3.5% من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي ومساعدة المصانع عن طريق إعداد دراسة الجدوى المالية والفنية، ولولا المجتمعات العمرانية القوية التي تعمل معنا لما استطعنا إتمام كل هذه المهام».

وحول قمة المناخ التي ستستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، أكدت أن السيارات التي ستقل المشاركين ستعمل بالكهرباء، حيث جرى تحويلها إلى مدينة صديقة للبيئة، حيث تعمل بأتوبيسات النقل الكهربائي والأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي: «عاملين عجل عادي وعجل كهربائي في المؤتمر، لأن المؤتمر الكبير، وفي عربيات زي جولف كار، وأتوبيسات النقل الكهربائي، وأتوبيسات الغاز الطبيعي، والتحدي كبير لأننا بنعمل كل ده في 11 شهر».

وأشارت، إلى أنّه يتم العمل على إطلاق تطبيق اسمه «رحلة المشارك» بخصوص القمة، حيث سيكون مسؤولا عن المشاركين بداية من التواجد في المطار، ثم الحصول على سيارة أو أتوبيس والتفتيش الأمني وغيرها.

نقلة نوعية كبيرة

ولفتت، إلى أن معظم الدول التي استضافت مؤتمرات المناخ حدث لها نقلة كبيرة في هذا الملف، حيث تتاح شراكات مع القطاع الخاص وتمويل من بنوك تنموية دولية والتكنولوجيات، ومن خلال الشق الخاص بالنقل المستدام، وهو أحد الموضوعات التي سيتم مناقشتها ضمن البرنامج الرئاسي، سيتاح تنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات: «وجود كل ذلك، مع استراتيجية للمناخ وخطة المساهمات الوطنية ووجود للنقل المستدام سيكون الوضع أفضل».