خالد الجندي يستنكر إلقاء القمامة من شباك السيارة: بلغوا عن أي حد يعمل كده

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعض السلوكيات السلبية الخاطئة التي يقوم بها البعض من المواطنين، منها إلقاء القمامة في الشارع، وذكر أن هناك من يشع طاقة إيجابية، وآخر يبث طاقة سلبية، وفي الحالتين تسري العدوى على من حوله: «اللي بيفتح شباك العربية ويرمي زبالة منها هو شخص بيئته كده، والبيت بتاعه كده، وبيعلم غيره يعمل نفس السلوك الخاطئ».

وقف رخص السيارات التي ترمي القمامة من السيارة

وتحدث «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، عن موقف الشخص الذي يجد زوجته أو والدته في الشارع الذي يسكن فيه تلقي القمامة في الشارع: «لو ربنا أكرمه ونفخ في صورته وجاب عربية، فمش هينسى الموقف في بيته، وهيرمي الزبالة من الشباك لأنه بيئة»، معربًا عن إعجابه بقانون أو مقترح وقف رخص السيارات التي تلقي القمامة من السيارة، أو تغريمها بمبلغ كبير، موجهًا نصيحة للمواطنين بالإبلاغ عمن يرى هذه المناظر في الشارع.

كل فرد رجل أمن في منطقته التي يعيش فيها

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه يجب على كل إنسان أن يكون رجل أمن في منطقته التي يعيش فيها، وعليه أن يوقف ويمنع أي فعل غير آدمي، والإبلاغ عن من يلقي القمامة في الشارع، فضلًا عن الإبلاغ عن أي شخص يقوم بفعل مشبوه أو عمل غير أخلاقي.