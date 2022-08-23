سميرة سعيد تشعل أجواء الصيف وتطلق «كرباج».. فيديو

أطلقت النجمة سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة «كرباج»، لتكون إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، الذي ما زالت تطرح أغنياته تباعا من العام الماضي، كاشفة أن الأغنية تعيد عملها مع الفنان طارق مدكور، بعد فترة غياب 20 عاما، منذ آخر تعاون بينهما، إذ نشرت فيديو لها عبر مواقعها الرسمية مع طارق مدكور، وكشفت فيه عن علاقتهما سويا.

سميرة سعيد تطلق كرباج مع عزيز الشافعي

أغنية «كرباج» لـ سميرة سعيد، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج نضال هاني، ويقول مطلعها

كرباج نظرة عينيه في القلب عدلت المزاج

والاحتياج والشوق زيادة كل ما دا

الغرام على قلبي نادى

اللي فات حمادة واللي جاي حمادة

ابتهاج الضحكة مالية وشي حاسة بانسجام

مافيش كلام الشوق زيادة كل حبة

المودة بقيت محبة فيه حاجات ما بقتش ينفع تستخبى

وفين ألاقي زيك إنت تاني مستحيل ده مستحيل

قتيل.. قلبي قتيل الحب دا مالوش بديل ولا مثيل

من المقرر أن تستكمل سميرة سعيد خلال الفترة المقبلة طرح باقي أغنيات الألبوم.

سميرة سعيد تتعاون مع طارق مدكور فى كرباج

يذكر أن آخر كليبات سميرة سعيد، كانت أغنيتها mon cheri مون شيرى، التى طرحتها منذ عدة أشهر وحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هاني.