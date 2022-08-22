طارق مدكور: عودتي للعمل مع سميرة سعيد في «كرباج» جاءت بعد «20 سنة محاولات»

علق الموزع الموسيقي طارق مدكور، على التعاون مع الفنانة سميرة سعيد بعد غياب استمرّ 20 سنة، موضحًا: «في العشرين سنة الماضية لم نكن بعيدين عن بعض، كنا نلتقي ونتقابل ونحاول إننا نلاقي حاجة مشتركة بيننا وتكون جديدة وفيها فكرة مختلفة، حاولنا أكثر من مرة لكن مكناش بنوصل، كانت بتتوه مني أو بتوه منها، مكناش بنوصل لنتيجة».

وأضاف مدكور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى: «هذه المرة، كنت ألتقي الملحن عزيز الشافعي وقلت له أريد فعل شيء مختلف حتى أنتقل من مكاني، أعمالي قليلة، لأنني لا أقبل أعمالا كثيرة متشابهة.. عزيز سمعني أكتر من حاجة، بعدها سمعت أغنية عجبتني جدا، وهي كلامه ولحنه، وفي نقلات جديدة وغريبة».

فكر جديد في الأغنية

وتابع الموزع الموسيقي، أنه سيحافظ على شخصيته، لكن فكر الأغنية جديد، مشيرًا إلى أن الأغنية ستُطرح بعد غد: «فكرت في مغني الأغنية، فوجدتها سميرة سعيد على الفور، وحسيت إنها هتوصل الأغنية بمنتهى الحرفية، وقلت لعزيز واتصلنا بسميرة، كانت مقلقة شوية في الأول، لأن الأغنية جريئة شوية، لكن على طول فهمت دماغي، الأغنية فيها جزء شرقي وجزء غربي ومختلفين عن اللي اتعمل قبل كدة، ووصلت لشكل مُرضي وأنا مبسوط منه وكملنا الأغنية وجاهزة وهتنزل بعد بكرة».

يوم الثلاثاء موعد طرح الأغنية

ومن المقرر أن تطرح سميرة سعيد، في الخامسة مساء الثلاثاء المُقبل، أغنيتها الجديدة «كرباج»، حيث تتعاون خلالها مع الموزع طارق مدكور من بعد أغنية «يوم ورا يوم» قبل 20 عامًا، وهى الأغنية التي كتب كلماتها ولحنها عزيز الشافعي في ثاني تعاون مع سميرة سعيد، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بوستر الأغنية حيث ظهرت بشكل مميز ومختلف كعادتها حيث تظهر بين السحاب، مرفقا بالموعد المذكور سلفا.