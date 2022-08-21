سميرة سعيد تنشر بوستر أغنيتها الجديدة «كرباج».. تطرحها الثلاثاء المقبل

تطرح الديفا سميرة سعيد، في الخامسة مساء الثلاثاء المُقبل، أغنيتها الجديدة «كرباج»، والتي تعود من خلالها للتعاون مع الموزع طارق مدكور من بعد أغنية «يوم ورا يوم» قبل 20 عامًا، وهى الأغنية التي كتب كلماتها ولحنها عزيز الشافعي في ثاني تعاون مع سميرة سعيد.

ونشرت سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بوستر الأغنية حيث ظهرت بشكل مميز ومختلف كعادتها حيث تظهر بين السحاب، مرفقا بالموعد المذكور سلفا.

كرباج إحدى أغاني ألبوم إنساني آلي

الأغنية من ألبوم سميرة سعيد «إنسان آلي» الذي تطرح منه أغنية كل فترة، وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية «يلا روح»، وهى الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.

تعرف على فريق عمل أغنية يلا روح

الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بو عامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بو عامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

وتقول كلماتها

عقلي لاحظ بللي تبدلتي

قلبي مسكين ما صدقشي

راه حدا عيني كيدوز كلشي

عارفاك باغي السبة باش تمشي

الحياة كتتعاش مرة

ما تتعاش مرتين