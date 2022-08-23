المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمقاول متهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مقاول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وهادي هائل، وأمانة سر خالد سلامة.

مقاول يتاجر في المخدرات في مركز البلينا

تعود احداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من عام 2020، عندما وردت معلومات لمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج وإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، بوجود نشاط إجرامي لمقاول بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، حيث أفادت المعلومات بتجارة «ع . ص»، 28 عاما، يعمل مقاولا ومقيم في مركز البلينا، بالمواد المخدرة بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة سوهاج، والتي أكدت صحة المعلومات الواردة فتم استئذان الجهات المختصة وضبط المتهم الذي وجد بحوزته مواد مخدرة «جوهري مخدري الحشيش والأفيون»، وأفاد بحيازتها بغرض التجارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات.

سجن مشدد وغرامة مالية

ووجهت النيابة للمقاول تهمة إحراز مخدري «الأفيون والحشيش»، وذلك بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالحبس المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.