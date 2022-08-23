دانيال روبنشتاين يتولى مهام القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن دانيال روبنشتاين تولى المسؤولية بصفته القائم بالأعمال في جمهورية مصر العربية في 23 أغسطس 2022.

وأوضحت السفارة على موقعها الرسمي، أن دانيال روبنشتاين شغل سابقًا منصب سفير لدى تونس من 2015 إلى 2019.

في وقت سابق، شغل منصب المبعوث الخاص لسوريا، والنائب الأول للسكرتير المساعد لمكتب الاستخبارات والبحوث؛ والقنصل العام ورئيس البعثة في القدس.

دانيال روبنشتاين شغل سابقًا منصب سفير لدى تونس

كما شغل منصب رئيس وحدة المراقبين المدنيين في القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، ونائب رئيس البعثة في عمان، والسفير روبنشتاين خريج جامعة كاليفورنيا ويجيد اللغة العربية.