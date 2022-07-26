السفارة الأمريكية بالقاهرة: «بايدن» أكد لـ«السيسي» دعم واشنطن لأمن مصر المائي

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر التقى بمسؤولين حكوميين مصريين رفيعي المستوى في 25 يوليو الجاري لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية بشأن السد الإثيوبي بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان وإثيوبيا.

بحث احتياجات مصر المائية

ووفقًا لبيان السفارة الأمريكية، فقد صرح المبعوث الخاص هامر قائلا: «جئت إلى القاهرة في أول رحلة رسمية لي للمنطقة لأستمع إلى آراء شركائنا المصريين بشأن القضية الهامة المتعلقة بالسد الإثيوبي، ولفهم احتياجات مصر المائية بشكل أفضل، نشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدمًا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل»

وخلال لقائهما مؤخرا، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي مجدداً عن دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في إقامة منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.

ولفت البيان إلى أن زيارة المبعوث الخاص هامر إلى القاهرة، والتي جاءت بعد أيام فقط من لقاء الرئيسين السيسي وبايدن، ركزت على هذه الأولوية.

مايك هامر يلتقى مسؤولين في الخارجية المصرية

وتابع البيان أن المبعوث الخاص هامر التقى بفريق مشترك من الجهات المسؤولة عن مفاوضات السد مع إثيوبيا والسودان في وزارة الخارجية، كما التقى المبعوث الخاص هامر في البرلمان بالنائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وأشار البيان إلى أنه على مدار العقود الأربعة الماضية، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 3.5 مليار دولار لتعزيز الأمن المائي في مصر من خلال توفير المياه النظيفة لربع سكان مصر، وتطوير خدمات معالجة المياه في القاهرة والإسكندرية، وتحديث محطة توليد الكهرباء في سد أسوان، وبناء البنية التحتية للمياه لسكان شمال سيناء. وتأتي مشاركة المبعوث الخاص هامر في السد الإثيوبي امتداداً لهذا السجل القوي وتاريخ الشراكة الأمريكية مع مصر.

دعوة من البيت الأبيض للرئيس السيسي

وخلال الاجتماعات، سلّمت القائمة بالأعمال نيكول شامبين دعوة من البيت الأبيض للرئيس السيسي لحضور قمة القادة الأمريكية الأفريقية التي ستنعقد في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022.

وشدد بيان السفارة الأمريكية على أنه «من شأن مشاركة مصر في القمة أن تساعد المنطقة وتعزز العلاقات الأمريكية المصرية والعلاقات الأمريكية الأفريقية، بينما نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية».