وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة.. اعرف الشروط وطرق التقديم

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني، توافر عدد من الوظائف الشاغرة، للراغبين في الحصول على فرصة عمل بمرتبات عالية مناسبة لطبيعة عملهم ولمؤهلاتهم، كما أعلنت عن طرق التقديم.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل الوظائف الخالية والمتاحة في السفارة الأمريكية، والشروط المطلوبة وموعد انتهاء التقديم، وفق الموقع الرسمي لها، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء بشكل يومي ومستمر، وجاءت الوظائف كالتالي:

وظيفة مساعد لخدمة الشخصية الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية، عن حاجتها لشغل تلك الوظيفة، على أن يتم غلق باب التقديم لها يوم 22 يوليو الجاري، كما أعلنت عن الشروط وهي:

- يجب أن تكون العروض متوافقة مع المرفق 1 لهذا الالتماس.

- لن يتم النظر في العروض غير المكتملة أو غير الموقعة.

- يجب على مقدمي العروض الاحتفاظ بنسخ من جميع مواد العرض في سجلاتهم.

- لا يُلزم هذا الالتماس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأي حال من الأحوال بمنح عقد PSC ، كما أنه لا يُلزمها بدفع أي تكلفة لإعداد العرض وتقديمه.

وظيفة مساعد إداري FSN-8

أوضحت السفارة الأمريكية، أن آخر موعد للتقديم لوظيفة مساعد إداري FSN-8، سيكون 22 يوليو 2022، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مسئوليات الوظيفة

- التماس لمقاول خدمات شخصية متعاون مع الدولة.

- تقديم خطة التعويض المحلية.

- مساعد إداري «مدير البعثة».

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

- لن يتم النظر في العروض الوظيفية غير المكتملة المستندات أو غير الموقعة أو التي يتم تقديمها بعد الموعد المحدد.

- يجب على مقدمي العروض الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات في سجلاتهم.

- على الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة، واختيار الوظيفة التي يرغب الشاب في التقديم لها والضغط على «تقديم».