المطرب محمد ثروت يخضع لعملية دقيقة في القلب (صورة)

كشف الفنان أحمد ثروت، عن خضوع والده المطرب محمد ثروت لعملية جراحية ثانية في القلب، بعدما كان خضع لجراحة من قبل في شهر يونيو الماضي.

ونشر أحمد ثروت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لوالده المطرب محمد ثروت من داخل المستشفى، بعد انتهاء العملية الجراحية التي خضع لها، ليطمئن الجمهور على صحته وخروجه من العملية.

وظهر المطرب محمد ثروت في الصورة بحالة صحية جيدة، وعلق أحمد ابنه على الصورة قائلا: «ألف حمد الله على السلامة يا حبيبي، ودايما منور حياتنا، ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا».

صورة للمطرب محمد ثروت من داخل المستشفى

وتابع أحمد ثروت قائلا: «الحمد الله وبفضله وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جدا بالقلب في النمسا، وبشكر كل الناس الي سألت على والدي، سواء بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبتأسف لو مش عارف أرد على التليفون».

كما طلب «ثروت» من جمهور والده، أن يدعو له، ليمر من هذه الأزمة بسلام، إذ قال: «دعواتكم بالتعافي وإتمام الشفاء على خير إن شاء الله».