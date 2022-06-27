أول تعليق من محمد ثروت بعد خضوعه لعملية بالقلب: «عرفت قيمة الحب»

طمأن الفنان محمد ثروت جمهوره على حالته الصحية، بعد العملية الجراحية التي أجراها في القلب خلال الأيام الماضية في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

محمد ثروت: أشكر فريق الأطباء الكبار

وكتب محمد ثروت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بفضل الله ودعواتكم اجتزت بحمد الله أزمة القلب التى استدعت جراحة عاجلة، أسجد لله شاكرا نعمة الصحة والسلامة وعبور المحنة التي لولاها رغم قسوتها ما كنت عرفت ورأيت وشاهدت وعشت كل هذا إذا كنت بعد الله أشكر فهو فريق الأطباء الكبار الذين سلمتهم قلبي راضيا ومطمئنا».

محمد ثروت: بشكر جميع محبيني وجمهوري

وأضاف: «لا بد أن أشكر الناس أيضا اللى بحبهم ومشاعرهم منحوني القوة وبهم ومعهم عرفت قيمة ومعنى أن يعيش الإنسان محاطا بكل هذا الحب والمشاعر الصادقة، سعيد من كل قلبي وبشكر جميع محبيني وجمهوري وأدام الله عليكم الصحة والعافية».

وكان أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، أكد أن والده من الأشخاص الرياضيين لكنه استيقظ صباحًا في أحد الأيام وهو يشعر بألم في الصدر وتم الكشف طبيًا عليه، وتبين أن هناك انسدادا في شريان بالقلب بنسبة 99% ولا بد من دخوله غرفة العمليات.

وأضاف: «العملية الجراحية تمت بنجاح بفضل الله أولًا ثم دعوات جمهور المطرب العظيم»، كاشفًا أنه خلال الأسابيع المقبلة يسافر والده إلى الخارج لاستكمال رحلة علاجه.

يذكر أن آخر أغنيات محمد ثروت كانت «يا مستعجل فراقي» التي أطلقها العام الماضي، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.