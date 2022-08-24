5 ملايين موظف بالدولة يصرفون مرتبات أغسطس 2022 اليوم

يبدا العاملون والموظفون بـ 33 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 صباح اليوم الأربعاء الموافق لـ 24 أغسطس الحالي ولمدة 5 أيام أذ تنتهي وزارة المالية من الصرف لجميع الموظفين بالدولة يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 30 أغسطس الجاري.

ووفقاً لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية وزعته على كافة الوزرات والإدارات والهيئات والجهات الحكومية في نهاية شهر يونيو الماضي حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 لتبدا من اليوم الأربعاء.

اليوم صرف مرتبات أغسطس 2022 للعاملين بـ 33 وزارة

وحددت وزارة المالية في الكتاب بدء صرف مرتبات شهر أغسطس الحالي للعاملين والموظفين بـ 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية صباح اليوم الأربعاء الموافق لـ 24 أغسطس من أبرزهم وزارات الصحة والداخلية والخارجية والإسكان والتعاون الدولي والهجرة وشؤون الصريين بالخارج والقوي العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي علاوة على العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات

غداً صرف مرتبات أغسطس 2022 للعاملين بـ 33 وزارة أخرى

وأشار الكتاب الدوري إلى أن عمليات صرف مرتبات أغسطس تستمر غدا الخميس الموافق لـ 25 أغسطس للعاملين بوزارات قطاع الأعمال العام والمالية والتنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والري والموارد المائية والزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبيئة والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية علاوة على الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

بدء الصرف لكافة العاملين أيام الأحد والأثنين والثلاثاء

وأكد الكتاب الدوري لوزارة المالية على أن الوزارة تستأنف صرف مرتبات أغسطس 2022 لكافة العاملين بالـ 66 وزارة وهيئة وإدارة تابعة للجهاز الإداري للدولة الذين لم يتمكنوا من الصرف في اليومين السابقين يوم الأحد الموافق لـ 28 أغسطس ثم يوم الاثنين الموافق لـ 29 أغسطس وأخيرا يوم الثلاثاء الموافق لـ 30 أغسطس الجاري اخر أيام صرف المرتبات.