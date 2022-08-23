المالية: إلزام الممولين بالفواتير الإلكترونية عند تقديم الإقرارات الضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انضمام كل الشركات العاملة في مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ديسمبر هذا العام، واعتبارًا من الأول من أبريل 2023، لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة وسيتم إهدار ما دون ذلك.

وقال الوزير، إن الوزارة نجحت في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وتم رفع أكثر من 313 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، موضحًا أن هذه المنظومة المتطورة جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى تسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وزيادة حجم الناتج المحلي لمصر، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»

ووفقًا لبيان صحفي، أضاف الوزير، أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، ترتكز على التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي بما يُساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بُعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.

إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب «https://www.eta.gov.eg»، في المرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تتضمن أربع مراحل فرعية.

وأوضح أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل، بينما تشمل المرحلة الفرعية الثانية إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط بالفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 أكتوبر المقبل.

إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات

وتتضمن المرحلة الفرعية الثالثة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بالمنظومة اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل، وتشمل المرحلة الفرعية الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بالمنظومة وكل الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في أي مرحلة سابقة، اعتبارًا من 15 ديسمبر المقبل، وبذلك يكون جميع ممولي المصلحة ملزمين بالفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 ديسمبر هذا العام.