جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022.. باق ساعات قليلة

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للموظفين العاملين في الدولة، إذ تبدأ غدا الأربعاء الموافق 24 أغسطس، لعدد من الوزارات المختلفة وفقا لجدول الصرف المحدد لكل جهة، ما يجعل الكثير يتسائل عن الموعد.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح خلال السطور التالية أسماء الوزارات التي تصرف مرتبات شهر أغسطس لها في الأيام المحددة لصرف المرتبات.

الأربعاء 24 أغسطس

حددت وزارة المالية عدد من الوزارات والجهات التابعة لها ومديريات الخدمات بالمحافظات والهيئات المستقلة التي تصرف مرتبات شهر أغسطس غدا، وتتمثل في «الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول».

مديريات الخدمات بالمحافظات «الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق».

هيئات مستقلة: «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب».

الخميس 25 أغسطس

وحددت وزارة المالية أيضا بعض الوزارات التي يجرى صرف المرتبات لها يوم الخميس، وهي:

الوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية، الري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية».

مديريات الخدمات بالمحافظات: «دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة».

هيئات مستقلة: «القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة المجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات الأخرى».

ويستمر صرف المرتبات على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 28 و 29 و 30 أغسطس الجاري.