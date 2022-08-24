سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 23-8-2022 في مصر

يهتم الكثير من المواطنين بسعر كرتونة البيض اليوم بشكل يومي، حرصا منهم على إطعام البيض لأطفالهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة بعنصر الكالسيوم الموجود به، فضلا عن الاستعانة به في إعداد الكثير من وصفات الطعام.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض في الأسواق المختلفة، اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس الجاري، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن لـ«الوطن» أن أسعار البيض ما زالت تشهد انخفاض طفيف في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الاثنين، بين 60 و70 جنيها بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 53 جنيهًا فقط.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأشار عبدالعزيز، إلى أنّ سعر كرتونة البيض الأحمر بلغت اليوم الأربعاء في المزارع، نحو 56 جنيهًا بحيث تصل للمستهلك بقيمة 70 جنيهًا، وعن كرتونة وطبق البيض البلدي اليوم التي تحوي 30 بيضة، سجلت انخفاضا في الأسعار حيت تراوح سعرها بين 70 و75 جنيهًا بالمحلات التجارية، وبالمزارع بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاءت سعر كرتونة البيض بالمحلات كلا حسب نوعه كما يلي:

سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 قطع بسعر 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة بسعر 67 إلى 75 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

سعر كرتونة البيض من الأحمر مكونة من 30 بيضة بسعر 70 إلى 75 جنيهًا، وفق التغليف.