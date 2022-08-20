سعر كرتونة البيض اليوم السبت 20-8-2022 في مصر

من أهم مصادر البروتين الحيواني الذي يوصي بتناوله العديد من أطباء التغذية خاصة بياض البيضة والابتعاد عن تناول الصفار بكثرة لاحتوائه على الكولسترول، لذا يبحث الناس بشكل كبير عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي لشرائه بدلا من اللحوم التي لا يقدر على شرائها البعض بشكل يومي.

وفي إطار اهتمام الناس وحرصهم على تناول البيض، تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض اليوم السبت الموافق 20 أغسطس، وفقا لحديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه مع «الوطن»، إن أسعار البيض، شهدت استقرارا في الأسواق.

وأشار «عبدالعزيز»، إن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، تراوح بين 62 و72 جنيهًا بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 55 جنيهًا فقط.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وسجل سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر في المزارع اليوم نحو 56 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بقيمة 75 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة وطبق البيض البلدي اليوم التي تضم 30 بيضة، بين 75 و80 جنيهًا.

ووصل سعر البيض داخل المحلات التجارية والمزارع بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

يتراوح سعر الطبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 15 بيضة، بين 50 و65 جنيهًا، حسب التغليف.

ويصل سعر الطبق وكرتونة البيض المكونة من 10 قطع إلى 45.5 جنيه.

فيما تراوح سعر كرتونة البيض من النوع الأبيض، المكونة من 30 بيضة، بين 67 و80 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر، المكونة من 30 بيضة، اليوم السبت بين 72 و85 جنيهًا، بحسب التغليف.