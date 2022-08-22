سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 22-8-2022 في مصر

تزداد عمليات البحث اليومي عن أسعار طبق و كرتونة البيض بالأسواق المحلية من جانب المواطنين، خاصة بعد أن شهدت الأسعار تحركا طفيفا بالأسعار خلال الأيام الماضية، وفق الغرفة التجارية.

وفي هذا السياق، تنشر جريدة «الوطن» في هذا التقرير، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين الموافق 22 أغسطس، وفقا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

سعر كرتونة البيض اليوم

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن لـ«الوطن»، عن أنّ أسعار البيض ما زالت تشهد انخفاض طفيف في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الاثنين، بين 60 و70 جنيها بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 53 جنيهًا فقط.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأشار عبدالعزيز إلى أنّ سعر كرتونة البيض الأحمر بلغت اليوم الاثنين في المزارع، نحو 56 جنيهًا بحيث تصل للمستهلك بقيمة 70 جنيهًا، وعن كرتونة وطبق البيض البلدي اليوم التي تحوي 30 بيضة، سجلت انخفاضا في الأسعار حيت تراوح سعرها بين 70 و75 جنيهًا بالمحلات التجارية، وبالمزارع بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاءت سعر كرتونة البيض بالمحلات كلا حسب نوعه كما يلي:

سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة بسعر 67 إلى 75 جنيهًا، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

سعر كرتونة البيض من الأحمر مكونة من 30 بيضة بسعر 70 إلى 75 جنيهًا، وفق التغليف.

سعر طبق بيض من النوع الأبيض، 15 بيضة بين 50 إلى 60 جنيهًا حسب التغليف.

سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 قطع بسعر 45 جنيها.