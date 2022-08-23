ناجي قمحة: تحقيق أكبر مصالح للدول العربية هدف اللقاء الأخوي في العلمين

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن اللقاء الأخوي بين قادة الدول العربية الخمس في مدينة العلمين الجديدة هدفه تحقيق أكبر مصالح للدول والتبادل الثنائي والمنفعة بين مختلف الدول العربية، في ظل تحديات مشتركة تواجه المنطقة العربية وسط متغيرات عالمية بعد «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية.

دلالات اللقاءات بين الزعماء العرب

وأضاف «قمحة» خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن اللقاءات بين الزعماء العرب تحمل دلالة هامة بالنسبة للدولة المصرية لعرض جهودها التنموية من خلال تحويل حياة المواطن إلى الأفضل من خلال مبادرة «حياة كريمة» وتوفير مدن جديدة مثل العلمين الجديدة، وإقامة منتجعات سياحية متطورة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة مكانة مصر

وأوضح رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن مصر تمتلك سياسة رشيدة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية فيما يخص الإقليم، وكذلك التنسيق العربي المتكامل، وظهر هذا في القمة العربية في الرياض لإعادة تعريف مفهوم الأمن العربي، مبينا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال فترة وجيزة إقامة علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة وسط تفهم رغبات الدول المختلفة لتحقيق الاستقرار للشعوب والتنمية الشاملة المستدامة.

وتابع: «كل هذا يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد لمصر مكانتها الدولية وبناء الدولة الوطنية وطرح مفهوم الأمن القومي العربي والعمل على حمايته وسط تنسيق عربي».