إجازة بايدن تثير الجدل.. قضى أسبوعين بعيدا عن البيت الأبيض

يختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إجازته، غدا الأربعاء، والتي بلغ مدتها أسبوعين، وقضاها في منزله الشاطئي في ولاية ديلاوير، وأثارت إجازة بايدن الجدل، بسبب إحصائية أشارت إلى أن بايدن قضى وقتا بعيدا عن البيت الأبيض أكثر من رؤساء أمريكا الثلاثة السابقين.

وبدأت إجازة بايدن والتي قضاها رفقة عائلته في العاشر من أغسطس الجاري، وقضى بايدن نحو أسبوع في جزيرة كياوا في ساوث كارولينا، في قصر قيمته 20 مليون دولار.

بايدن قطع إجازته ليوم واحد للتوقيع على قانون خفض التضخم

وأقامت عائلة بايدن مجانا في عقار من 9 غرف نوم على ساحل المحيط تملكه المتبرعة الديمقراطية ماريا ألوين، وفقا لما ذكرت صحيفة «The Post».

وقطع بايدن إجازته ليوم واحد للعودة إلى البيت الأبيض في السادس عشر من أغسطس، للتوقيع على قانون خفض التضخم.

وبعد التوقيع على قانون خفض التضخم استقل بايدن الطائرة الرئاسية في رحلة قصيرة إلى منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير ومكث هناك حتى ليلة السبت، ثم واصل طريقه إلى شاطئ ريهوبوث.

وتعد تلك الزيارة هى الـ49 للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الولاية منذ دخوله البيت الأبيض في يناير العام الماضي، ورفع بايدن عدد الأيام التي قضاها في ولاية ديلاوير إلى 150 بحسب إحصائية لشبكة «سي بي إس» نيوز.

جورج بوش زار مزرعته في تكساس 14 مرة

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمضى نحو 132 يوما بين منتجع مار إيه لاغو الذي زاره 17 مرة، ونادي الغولف الخاص به في ولاية نيوجيرسي، والذي سافر إليه 13 مرة.

فيما قضى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما 8 إجازات، بـ19 شهرا منذ بدء ولايته، وقضى 38 يوما في هاواي و«مارثا فينيارد».

كما زار الرئيس الأسبق جورج بوش مزرعته في تكساس 14 مرة، لمدة 100 يوم.