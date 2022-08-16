بايدن يوقع قانون المناخ بقيمة 430 مليار دولار.. «حزمة تاريخية»

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، قانون المناخ بقيمة 430 مليار دولار أمريكي، كأكبر حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

«بايدن» يوقع قانون الحد من التضخم

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على توقيع قانون الحد من التضخم، الذي يضع 15% كحد أدنى لمعدل ضريبة الشركات، وفقا لشبكة «سي إن بي سي» العربية.

«بايدن»: روح أمريكا تعود.. والوعد أصبح حقيقة

وقال «بايدن»، خلال كلمته في مراسم توقيع قانون خفض التضخم: «لقد شكك البعض في أننا سنحقق ذلك، ولكن عملنا عملا له مغزي، وكان هناك ممر داكن تمر به أمريكا وتهديد لسيادة القانون».

وأضاف «بايدن»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: «لن نتخلى عن عملنا، وقمنا بتحقيق نتائج للشعب الأمريكي، واليوم، روح أمريكا تعود، والوعد أصبح حقيقة».