بايدن يستعد للانتقال إلى واشنطن بعد إعلان إصابة زوجته بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل قليل، إنه يستعد للانتقال من ولاية ساوث كارولينا إلى واشنطن بعد إعلان إصابة زوجته السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، بفيروس كورونا، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

إصابة زوجة جو بايدن بفيروس كورونا

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم، إصابة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا.

إصابة جو بايدن بفيروس كورونا

وكان البيت الأبيض، أعلن في أواخر يوليو الماضي، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا للمرة الثانية، وذلك بعدما ثبتت إصابته لأول مرة في 21 يوليو الماضي.

يشار إلى أنّ بايدن كان يعاني حينها من أعراض مرضية خفيفة، وبعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى، قال إنه لا يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس، لكنه يعزل نفسه من أجل سلامة كل من حوله.