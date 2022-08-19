وسائل إعلام: إدارة بايدن قد تعلن مساعدات إضافية لأوكرانيا بـ800 مليون دولار

قالت وسائل إعلام، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد تعلن، اليوم الجمعة، عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، أعلن «الدوما» الروسي، أن الوضع حول محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية يزداد سخونة، مشيرًا إلى أن المباحثات في «لفوف»، لم تقدم ضمانات واضحة بإنهاء ما أسماه بـ«ابتزاز أوكرانيا النووي».

وأيد رئيس «لجنة الدوما» للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، فكرة عقد اجتماع استثنائي للمجلس لمناقشة الوضع في محطة «زابوروجيا» الطاقة النووية.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم «الحزب الشيوعي» الروسي، جينادي زيوجانوف، عن الحاجة إلى اجتماع استثنائي لـ«الدوما»، لمناقشة الوضع حول محطة«زابوروجيا» للطاقة النووية، فيما قال رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، إن القرار النهائي سيتم اتخاذه، الاثنين المقبل.

هولندا: بإمكان أوكرانيا أن تعول على «أمستردام» دائما

وأمس الخميس، بحثت مملكة هولندا، مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، توريدات الأسلحة لـ«كييف»، وقال رئيس وزراء البلاد، مارك روتيه، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه أكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، أن بإمكان أوكرانيا أن تعول على «أمستردام» دائما.

«الناتو» يعلن مواصلة تقديم المساعدات على المدى الطويل لـ«كييف»

من جانبه، أشار ستولتنبرج، عبر «تويتر»، إلى الاتفاق مع روتيه، على مواصلة تقديم المساعدات على المدى الطويل لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الخميس، وقعت 4 انفجارات على الأقل، قرب «مطار بيلبيك» العسكري الروسي شمالي مدينة «سيفاستوبول» بـ«شبه جزيرة القرم»، فيما أشار مسؤول موال لموسكو، إلى عدم وقوع أضرار.

وفي وقت سابق، قال حاكم «سيفاستوبول» ميخائيل رازفوجاييف، إن الدفاعات الروسية المضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية، مضيفا عبر «تليجرام»، إن لم تقع أضرار.

بدورها، أعلنت سلطات مقاطعة «زابوروجيا»، إسقاط طائرة بدون طيار على مسافة كبيرة من جسر القرم في منطقة «مضيق كيرتش» بين البحر الاسود و«بحر آزوف»، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات او أضرار مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية«سانا».

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام روسية، شن القوات الأوكرانية قصفا مدفعيا كثيفا على مدينة قرب محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.