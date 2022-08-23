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بن زايد: سعدت بمشاركة إخواني القادة في لقاء العلمين التشاوري الأخوي

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محمود البدوي
08:28 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
لقاء العلمين التشاوري الأخوي

لقاء العلمين التشاوري الأخوي

أعرب الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بمشاركة إخوانه في لقاء العلمين التشاوري الأخوي.

وقال «بن زايد»، خلال تدوينه له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعدت بمشاركة إخواني القادة بلقاء العلمين التشاوري الأخوي.. دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة».

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