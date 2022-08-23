بن زايد: سعدت بمشاركة إخواني القادة في لقاء العلمين التشاوري الأخوي

أعرب الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بمشاركة إخوانه في لقاء العلمين التشاوري الأخوي.

وقال «بن زايد»، خلال تدوينه له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعدت بمشاركة إخواني القادة بلقاء العلمين التشاوري الأخوي.. دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة».