بدء التقديم لسكن المدينة الجامعية بجامعة القاهرة.. تعرف على الخطوات

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2023/2022، ما يجعل طلاب الجامعات يبدأون في البحث عن تفاصيل السكن في المدن الجامعية، ما جعل جامعة القاهرة تعلن عن بدء التقدم للسكن بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة القاهرة، على أن يستمر التقديم حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتحرص بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة، على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات التسجيل للتقديم في سكن المدينة الجامعية، وجاءت الخطوات كالتالي:

خطوات التسجيل لسكن المدينة الجامعية

- ملء استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة.

- ثم بعد ذلك يتم تحميل الملف الورقي الخاص بالمدن من موقع الاستمارة الإلكترونية، والدخول على إرشادات التقدم والإقرارات.

- ثم يقوم الطالب الراغب في التسجيل باختيار جامعة القاهرة، ثم يقوم بتحميل الملف الخاص بحالة الطالب وطباعته.

- وبعد ذلك يتم رفع الملف إلكترونيا إلى موقع مراجعة الملفات https:/eservices.cu.edu.eg، وتشمل الأوراق المطلوبة الآتي:

1- استمارة التقديم الإلكترونية.

2- الملف الورقي الخاص بالمدن الذي قام الطالب بتحميله بعد استيفائه.

3- المرفقات والتي تشمل وصل كهرباء أو مياه أو تليفون.

4- صورة البطاقة للطالب وولي الأمر، وصورة شخصية رسمية.

- صحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الضامن.

وحرصت جامعة القاهرة على تطوير المدينة الجامعية والتي شملت مدخل مدينة الطلبة بالجيزة وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، ثم بعد ذلك تم رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، علاوة على رفع كفاءة معظم المباني ورفع مستواها المعماري.