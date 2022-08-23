عوض تاج الدين: نتابع بدقة حالات متلازمة ما بعد كورونا ونعالجها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك حالات ليست بكثيرة ممن تعافوا من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، أصيبوا بمتلازمة ما بعد كورونا، إذ تم رصد إصابات بتليف بالرئتين بعد الشفاء من الفيروس، وليس لها أسباب محددة حتى الآن، فضلًا عن أن بعض الحالات حدث لها تأثير على عضلة القلب، وبعض الحالات الأخرى مشاكل بالمخ، وبعض الحالات كان لها شعور بالتعب والإجهاد العام.

رصدنا حالات لمتلازمة ما بعد كورونا تعاني من مشاكل صحية

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه رُصد أيضًا أن الأغلبية العظمى لمن يعانون من متلازمة ما بعد كورونا، قد شفيت تماما بالعلاج، ورصدنا حالات لمتلازمة ما بعد كورونا تعاني من مشاكل صحية، كما أنه يتم متابعة الحالات التي تعاني من متلازمة ما بعد كورونا، لكن معظم الحالات بل وأغلبيتها المصابة بفيروس كورونا يتم شفاؤها بالكامل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فيروس كورونا لم ينته تمامًا، وهناك تسجيل لحالات قليلة، ولكن أغلبها إصابات بسيطة ويتم علاجها منزليًا.

متابعة الحالات التي تعاني من بعض المشاكل بعد الشفاء من كورونا

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه يتم متابعة كل الحالات التي تشكو من بعض المشاكل عقب الشفاء من فيروس كورونا ويتم رصدها على الفور ومعالجتها، «بإذن الله معظم الحالات دي ستشفى تمامًا»، مطمئنًا المواطنين على الوضع الوبائي في مصر بخصوص فيروس كورونا، وهي أن الحالات التي يتم رصدها قليلة للغاية، لكن لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية منها ارتداء الكمامة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.