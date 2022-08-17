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«تاج الدين»: عدد إصابات كورونا أقل من الموجات السابقة.. ووفرنا 95 مليون جرعة لقاح

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شريف سليمان
11:42 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الدكتور محمد عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائي الخاص بجائحة كورونا تحت السيطرة، وعدد الإصابات قليل جدا أقل مقارنة بأي وقت مضى.

انخفاض كبير في عدد الحالات

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج آخر ساعة، على قناة اكسترا نيوز: «نسجل انخفاضا كبيرا في عدد الحالات، وهذا الأمر مطمئن وله أسباب كثيرة، الوباء لا يزال موجودا عالميا ولم ينتهِ، وبالتالي يجب أن نستمر في الحيطة والحذر والترقب».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «مصر بلد سياحي كبير، ويأتي إليها نحو 600 ألف زائر في الأسبوع، وبالتالي يجب الاستمرار في الاحتياط وإعطاء اللقاحات للمواطنين».

وأردف تاج الدين، أن اللقاحات تساهم في الحد من انتشار المرض، وقلة انتقال الفيروس بين الأشخاص ورفع المناعة المجتمعية، ولكن حدوث بعض التغيرات في تركيبة اللقاحات أمر وارد جدا.

وواصل محمد عوض تاج الدين: «الوباء اقترب من 3 سنوات، حيث تحدث متحورات ثم متحورات للمتحورات وهذا أمر يحدث في الإنفلونزا الموسمية، وكل التقارير العلمية تشير إلى أنّ اللقاحات المتوفرة حاليا لا تزال مؤثرة وإيجابية ضد الفيروسات».

أكثر من 1000 مركز متخصصة في إعطاء اللقاحات 

وأردف عوض تاج الدين، أن عدد جرعات اللقاحات في مصر حتى الآن يقترب من 95 مليون جرعة من جميع أنواع اللقاحات، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي وفرت كل أنواع اللقاحات بكميات كبيرة، ولا يزال لديها احتياطي كبير جدا من اللقاحات.

وأوضح أن هناك أكثر من 1000 مركز متخصص في إعطاء اللقاحات بكل المحافظات، وهناك خريطة باللقاحات التي تحصل عليها مصر حتى نهاية هذا العام، مؤكدًا أنّ مصر تسعى إلى توطين صناعة اللقاحات بكل تكنولوجيات هذه الصناعة.

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بقلم شريف سليمان